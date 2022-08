SBM Offshore positiever gestemd voor 2022 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft in de eerste jaarhelft van dit jaar een hogere omzet en winst geboekt dan verwacht, hetgeen vooral te danken was aan betere prestaties bij de tak Turnkey, en de oliedienstverlener besloot de outlook voor heel dit jaar te verhogen. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers van het bedrijf. "Solide resultaten", zei CEO Bruno Chabas in een toelichting, "ondanks de uitdagende omstandigheden". De winstgevendheid van de portefeuille blijft volgens de topman "robuust". En het orderboek staat op een recordhoogte van 31,1 miljard dollar. Gerekend via de directe methode steeg de omzet van SBM op jaarbasis van krap 1,1 naar bijna 1,8 miljard dollar. Analisten rekenden op 1,6 miljard dollar aan omzet. De divisie Lease & Operate boekte een omzet van 854 miljoen dollar, tegenover 752 miljoen dollar vorig jaar. Turnkey zag de omzet stijgen van 321 miljoen dollar in de eerste jaarhelft van 2021 naar 909 miljoen dollar afgelopen halfjaar. De EBITDA kwam uit op 500 miljoen dollar, tegen 426 miljoen dollar vorig jaar. Hier rekenden analisten op 459 miljoen dollar. Onder de streep resteerde een nettowinst van 103 miljoen dollar. Dat was 64 miljoen dollar vorig jaar en analisten hadden gerekend op 69 miljoen dollar. Outlook omhoog SBM Offshore rekent voor 2022 niet langer op een omzet van ruim 3,1 miljard dollar, maar op circa 3,2 miljard dollar, waarvan ongeveer 1,7 miljard dollar voor rekening moet komen van Lease & Operate en meer dan 1,5 miljard dollar voor Turnkey. De oliedienstverlener verhoogde daarnaast ook de outlook voor de EBITDA van ongeveer 900 miljoen dollar in 2022, naar meer dan 950 miljoen dollar. Analisten gaan voor het hele boekjaar uit van een EBITDA van 925 miljoen dollar op een omzet van bijna 3,2 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

