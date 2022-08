SBM Offshore boekt waarschijnlijk meer inkomsten en hogere winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft in de eerste jaarhelft van dit jaar waarschijnlijk een hogere omzet en winst geboekt in vergelijking tot de eerste zes maanden in 2021, vooral te danken aan betere prestaties bij de tak Turnkey. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus. De analisten mikken, gerekend via de directe methode, op een omzet van 1,6 miljard dollar, in vergelijking met 1,1 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Voor de divisie Lease & Operate wordt uitgegaan van een omzet van 824 miljoen dollar, tegenover 752 miljoen dollar vorig jaar, terwijl voor Turnkey wordt gerekend op een omzet van 794 miljoen dollar, tegen 321 miljoen dollar in de eerste jaarhelft van 2021. De EBITDA kwam vermoedelijk uit op 459 miljoen dollar, tegen 426 miljoen dollar vorig jaar. Onder de streep resteerde volgens de consensus een nettowinst van 69 miljoen dollar, tegenover 64 miljoen dollar vorig jaar. Tijdens een kwartaalupdate van de oliedienstverlener half mei meldde SBM Offshore ondanks de uitdagende marktomstandigheden de verwachtingen voor het hele jaar te handhaven. "We blijven ons aanpassen aan de gevolgen van de pandemie plus nu ook de toegenomen druk op de wereldwijde toeleveringsketen als gevolg van het conflict tussen Rusland en Oekraïne. De marge verwachting van onze Turnkey-portefeuille blijft robuust", zei topman Bruno Chabas destijds. SBM Offshore rekent zelf voor 2022 op een omzet van ruim 3,1 miljard dollar, waarvan ongeveer 1,6 miljard dollar voor rekening moet komen van Lease & Operate en meer dan 1,5 miljard dollar voor Turnkey. De oliedienstverlener rekent daarnaast op een EBITDA van ongeveer 900 miljoen dollar in 2022. Analisten denken dat deze outlook ook gehaald wordt. Zij gaan voor het hele boekjaar uit van een EBITDA van 925 miljoen dollar op een omzet van bijna 3,2 miljard dollar. De oliedienstverlener publiceert donderdag voorbeurs de halfjaarcijfers. Het aandeel SBM Offshore noteerde woensdag 1,9 procent hoger op 13,71 euro. Bron: ABM Financial News

