Beursblik: geen verrassingen bij Ordina

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) Ordina heeft over het tweede kwartaal solide gepresteerd, maar de resultaten bleken geen verrassing. Dit oordeelde ING dinsdag in een analyse. ING zat met de raming voor het aangepaste operationeel resultaat (EBITDA) met 11,2 miljoen nog wel boven de door Ordina gerapporteerde 10,9 miljoen euro. De omzet bleef over de verslagperiode met een stijging van 10,4 procent significant boven de richtlijn van Ordina voor de jaren 2021 tot en met 2026, van een groei van 5 tot 8 procent. Hoewel Ordina ook nu geen outlook gaf, stelde ING wel dat de krapte op de arbeidsmarkt wel invloed heeft op het aantal directe medewerkers, dat in het tweede kwartaal met 30 afnam, afgezet tegen een toename van 38 in het eerste kwartaal. ING hanteert voor het aandeel Ordina een koopadvies met een koersdoel van 6,00 euro. Het aandeel Ordina leverde dinsdagochtend 6,7 procent in op 4,64 euro. Bron: ABM Financial News

