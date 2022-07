Colgate houdt vertrouwen in omzetgroei

(ABM FN-Dow Jones) Colgate-Palmolive heeft het afgelopen kwartaal meer omzet behaald en werd ook positiever over de omzet in heel 2022. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse fabrikant van persoonlijke verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen.

De omzet steeg van 4,3 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2021 tot bijna 4,5 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Autonoom was de groei zelfs 9,0 procent, met plussen in alle divisies. Inmiddels groeit de omzet van Colgate al 14 kwartalen op rij met of zelfs meer dan de doelstelling van 3 tot 5 procent.

CEO Noel Wallace is vooral te spreken over de goede prestaties bij de tandpasta's die Colgate verkoopt. Dat leverde in de VS meer marktaandeel op.

Daar stonden wel hogere kosten voor grondstoffen, verpakkingsmateriaal en transport tegenover. Colgate reageert hierop met prijsstijgingen.

Colgate boekte een nettowinst van 603 miljoen dollar, ofwel 0,71 dollar per aandeel, in vergelijking met 703 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

Op aangepaste basis bedroeg de winst 0,72 dollar per aandeel. Dat is flink lager dan de 0,83 dollar vorig jaar, maar wel een cent hoger dan analisten geraadpleegd door FactSet hadden voorzien.

Outlook

Colgate rekent voor dit jaar op een autonome omzetgroei van 5 tot 7 procent. Eerder ging het bedrijf uit van 4 tot 6 procent.

De gerapporteerde omzetgroei ziet Colgate nog altijd uitkomen op 1 tot 4 procent.

Verder houdt het bedrijf nog altijd rekening met een daling van de brutomarge en een circa 5 procent lagere aangepaste winst per aandeel.