Dubbelcijferige groei voor L'Oreal

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) L'Oreal is opnieuw hard gegroeid. Dit bleek donderdag nabeurs uit cijfers van de Franse cosmeticagigant. De omzet steeg in het tweede kwartaal met bijna 23 procent tot 9,3 miljard euro. Op vergelijkbare basis was de groei 13,4 procent. In alle regio's groeide de omzet van L'Oreal met dubbelde cijfers. Op vergelijkbare basis was de groei in Noord-Amerika het minst, met 10,7 procent. In de opkomende markten was de groei "erg sterk", aldus L'Oreal. In de eerste zes maanden van het jaar steeg de omzet van L'Oreal op vergelijkbare basis met 13,5 procent. De operationele winst steeg met een kwart naar 3,7 miljard euro. De bijbehorende marge steeg met 70 basispunten naar 20,4 procent. Bron: ABM Financial News

