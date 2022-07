Comcast boekt lagere winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Comcast heeft het afgelopen kwartaal een licht lagere nettowinst geboekt, ondanks een hogere omzet. Dit bleek donderdag voorbeurs na publicatie van de kwartaalcijfers door het Amerikaanse kabelbedrijf. "De financiële resultaten over het tweede kwartaal waren over de hele linie sterk, waarbij Cable, NBCUniversal en Sky elk een solide groei van het aangepast operationeel resultaat leverden, wat resulteerde in een dubbelcijferige groei van de aangepaste winst per aandeel en een gezonde vrije kasstroom", zei CEO Brian Roberts in een toelichting. De omzet steeg van 28,5 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2021 naar 30,0 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Dat is een plus van 5,1 procent. Comcast boekte daarop een aangepaste EBITDA van 9,8 miljard dollar, een stijging met 10,1 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 3,4 miljard dollar tegen 3,7 miljard dollar een jaar eerder, een daling van ruim 9 procent. De aangepaste winst bedroeg 1,01 dollar per aandeel, tegenover 0,84 dollar per aandeel vorig jaar. Het aandeel Comcast noteerde donderdag in de elektronische handel voorbeurs 3,7 procent lager. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.