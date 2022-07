RoodMicrotec en Rohde & Schwarz breiden samenwerking uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: RoodMicrotec

(ABM FN-Dow Jones) RoodMicrotec en Rohde & Schwarz breiden hun samenwerking uit met de aankondiging van diverse nieuwe projecten in de ontwikkeling van ASIC. Dit maakte Rood woensdagochtend bekend, zonder financiële details te noemen. Beide partijen werken al tien jaar lang samen en in deze periode voerde Rood testen uit aan de hand van producten van Rohde & Schwarz in aanloop naar de lancering hiervan. In de komende jaren zijn meerdere van dit soort projecten gepland. Het aandeel RoodMicrotec sloot dinsdag op 0,19 euro. Bron: ABM Financial News

