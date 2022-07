Verizon verlaagt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Verizon

(ABM FN-Dow Jones) Verizon gaf vrijdag een winstwaarschuwing af, nadat de winst in het tweede kwartaal daalde ondanks een stabiele omzet. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse telecombedrijf. Verizon verwacht dat de groei van de aangepaste EBITDA in 2022 vlak tot 1,5 procent lager uitkomt dan in 2021. In de vorige outlook hield de onderneming het nog op een groei van 2 tot 3 procent, hoewel toen al werd verwacht dat het onderkant van deze bandbreedte zou uitkomen. De aangepaste winst per aandeel komt waarschijnlijk nu uit op 5,10 tot 5,25 dollar tegen eerder de onderkant van de eerder afgegeven raming van 5,40 tot 5,55 dollar per aandeel. Tot slot rekent Verizon ook op iets minder omzet dan het voorheen inschatte. Tweede kwartaal De omzet kwam in het tweede kwartaal onveranderd uit op 33,8 miljard dollar. De aangepaste EBITDA daalde met 2,6 procent naar 11,9 miljard dollar. Verizon boekte een nettowinst van 5,3 miljard dollar, een daling met 10,7 procent. Op aangepaste basis kwam de winst uit op 1,31 dollar per aandeel. Dat is 8 dollarcent minder dan vorig jaar in dezelfde periode. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 1,32 dollar per aandeel. op een omzet van 33,7 miljard dollar. Het aandeel Verizon opent vrijdag naar verwachting 4,6 procent lager. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.