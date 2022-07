Thales verhoogt outlook na forse ordergroei Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Thales

(ABM FN-Dow Jones) Thales heeft in de eerste helft van dit jaar de winst flink zien aantrekken, waardoor de omzetverwachting voor dit jaar omhoog kon. Dit maakte het Franse beveiligingsbedrijf donderdag bekend. In de eerste zes maanden van dit jaar werd een winst geboekt van 566 miljoen euro, beduidend meer dan de 432 miljoen euro een jaar eerder. De omzet steeg op autonome basis met 5,4 procent tot 8,3 miljard euro. Vooral de omzet in de divisie Digital Identity en de beveiligingstak trok fors aan, dankzij een herstel van paspoortuitgifte sinds de coronacrisis en een aanhoudende groei in cyberbeveiliging. De orderinstroom trok met 46 procent aan op jaarbasis, vooral dankzij een groot contract gerelateerd aan de bestelling van 80 Rafale gevechtsvliegtuigen door de Verenigde Arabische Emiraten. Thales verwacht dit jaar een omzet van 17,1 tot 17,5 miljard euro, waar het eerder nog mikte op 16,6 tot 17,2 miljard euro. Ook verwacht Thales meer orders te ontvangen. De book-to-bill-ratio, de verhouding tussen de ontvangen orders en het gefactureerde bedrag, zal "significant hoger" zijn ten opzichte van vorig jaar. De outlook voor de EBIT-marge werd gehandhaafd. Thales denkt dat de oorlog in Oekraïne leidt tot een aanhoudende stijging in het defensiebudget van Europese landen, maar verwacht ook verstoringen in de aanvoerketen, een scherpe stijging in de inflatie en een zwakke euro als factoren die de omzet met circa 100 miljoen euro negatief beïnvloeden. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.