EC geeft goedkeuring voor compensatie Bpost Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Europese Commissie heeft op grond van de staatssteunregels van de EU de plannen van België goedgekeurd om Bpost voor het verrichten van postdiensten van algemeen economisch belang een compensatie te geven. Dit maakte de Commissie dinsdag bekend. "Toegang tot postdiensten blijft voor Europese burgers en bedrijven belangrijk", aldus eurocommissaris Margrethe Vestager. Zij oordeelde dat de compensatie van 634 miljoen euro tussen 2022 en 2026 in lijn is met de regels. "Dit stelt Bpost in staat in heel België postdiensten te blijven leveren tegen betaalbare prijzen voor de consument, zonder de mededinging onnodig te verstoren", aldus Vestager. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.