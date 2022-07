AEX vermoedelijk nipt hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting met bescheiden winsten van start nadat Wall Street woensdagavond het verlies beperkte. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent.

Woensdag koerste de AEX nog 0,7 procent lager op 665,91 punten na de vrijgave van flink tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfers over juni.

De inflatie in de VS steeg van 8,6 procent in mei naar 9,1 procent, waar economen gemiddeld rekenden op 8,8 procent. Dit bevestigt de verwachting dat de Fed de rente bij de eerstvolgende vergadering opnieuw met 75 basispunten zal verhogen. Sommige analisten houden nu zelfs rekening met 100 basispunten.

De kerninflatie, berekend zonder de volatiele voedsel- en energieprijzen, steeg op maandbasis met 0,7 procent, ten opzichte van 0,6 procent in mei, terwijl op een stijging van slechts 0,5 procent werd gerekend.

“Het is moeilijk om een lichtpuntje te ontdekken”, zei analist Michael Pond van Barclays over het inflatierapport.

Over een breed front stijgen dus de prijzen, waardoor de reële koopkracht van Amerikanen flink onder druk staat. In welke mate Amerikaanse ondernemingen hierdoor worden geraakt wordt de komende weken duidelijk met de vrijgave van kwartaalcijfers, waarbij vooral de afgegeven outlook onder een vergrootglas zal worden gelegd.

Vandaag komen onder meer de zakenbanken JPMorgan en Morgan Stanley met cijfers door.

In aanloop naar de vrijgave van de inflatiecijfers gonsde het nog van de geruchten op de beurs dat de inflatie mogelijk zelfs boven de 10 procent zou zijn uitgekomen in juni, maar dit rampscenario bleef uit. Analisten voorzien nu dat de momenteel dalende energieprijzen in ieder geval de komende maanden de druk op de inflatie kan verlichten. Op Wall Street wist hoofdgraadmeter S&P 500 woensdagavond het verlies te beperken tot een half procent.

Of dalende energieprijzen ook de inflatie in de eurozone kunnen drukken is nog maar de vraag. Sinds maandag is Nord Stream 1, de belangrijkste verbinding voor Russisch aardgas naar Duitsland, tien dagen dicht voor het jaarlijkse onderhoud. Eigenaar Gazprom voerde woensdag de spanning op door alvast te stellen dat het niet kan garanderen dat de gaspijplijn na het onderhoud weer werkt. Onder meer de grote Duitse maakindustrie is grotendeels afhankelijk van Russisch gas.

De sterk opgelopen Amerikaanse renteverwachting laat zijn sporen na op de valutamarkten, waar momenteel een euro net zo veel waard is als een dollar. Beleggers rekenen erop dat de Europese Centrale Bank niet zo agressief de rente zal verhogen als de Federal Reserve, vooral vanwege de hoge staatsschulden in met name Zuid-Europa.

Een zwakke euro leidt tot een versterking van de concurrentiepositie van bedrijven uit de eurozone, maar ook tot geïmporteerde inflatie. Een jaar geleden ontving je voor een euro nog 1,18 dollar.

In Azië weten de hoofdindices vanochtend na een rode opening toch de weg omhoog te vinden, maar de winsten blijven wel binnen de perken. Koploper is de Nikkei index in Tokio met een stijging van 0,8 procent. De Amerikaanse olie-future zit daarnaast met een half procent in de lift.

Vanmiddag om 14:30 uur worden in de VS de producentenprijzen in juni vrijgegeven.

Bedrijfsnieuws

Apollo Global Management investeert 500 miljoen euro in Air France-KLM. Dit meldde de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij woensdag nabeurs.

NSI heeft in het eerste halfjaar de huurinkomsten zien dalen door de verkoop van bezittingen, maar de vergelijkbare huurinkomsten stegen wel. De leegstand nam iets toe. De EPRA-winst per aandeel bedroeg 0,99 euro tegen 1,16 euro een jaar eerder. NSI handhaafde de outlook voor heel het jaar.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 0,5 procent tot 3.801,77 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 30.772,79 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 11.247,58 punten.