Thales neemt Amersfoorts OneWelcome over

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Franse beveiligingsbedrijf Thales neemt OneWelcome uit Amersfoort over voor 100 miljoen euro. Dit meldde Thales dinsdagochtend. OneWelcome biedt klantidentiteits- en toegangsbeheer in de cloud voor sterk gereguleerde sectoren, waardoor ze klanten en zakelijke partners veilig kunnen verbinden met hun online services. Momenteel beschermt OneWelcome tientallen miljoenen Europese identiteiten voor klanten als Malakoff Humanis, PostNL en de Europese Centrale Bank. Thales is van plan deze regionale expertise te gebruiken om te voorzien in de wereldwijde behoefte aan beter beheer van identiteit en gegevensprivacy. OneWelcome heeft meer dan 100 werknemers en klanten door heel Europa en kent een sterke groei van 30 procent op jaarbasis, zo merkte Thales op. Het bedrijf wordt na de overname onderdeel van de divisie Digital Identity and Security van Thales. De overname is onderhevig aan de goedkeuring van toezichthouders en wordt naar verwachting in de tweede helft van 2022 afgerond. Bron: ABM Financial News

