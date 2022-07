Defensieve aandelen in trek in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag lager geëindigd. Bij een slot van 669,17 punten verloor de AEX 0,8 procent.

Beleggers begonnen de nieuwe week terughoudend, in afwachting van de start van het cijferseizoen. In de Verenigde Staten openen later in de week de grote Amerikaanse banken de boeken.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op de zorgen over nieuwe coronalockdowns in China, die op het sentiment wogen, nu een subvariant van omikron rondgaat.

Daarnaast wordt de angst voor een energiecrisis steeds sterker, aldus investment manager Simon Wiersma van ING, "nu de aanvoer van Russisch gas deze week vanwege jaarlijks onderhoud stil komt te liggen en de vrees bestaat dat er mogelijk helemaal niet meer geleverd gaat worden."

De Nordstream 1-pijplijn, die aardgas vanuit Rusland via de Baltische zee naar West-Europa transporteert, gaat dicht voor onderhoud en gevreesd wordt dat Rusland de aanvoerleiding dicht zal houden.

De Franse minister van financiën Bruno Le Maire waarschuwde afgelopen weekend dat Parijs zich erop voorbereidt dat de Russische gaskraan helemaal dicht gaat.

Een Europese gascrisis zet de euro verder onder druk, volgens marktkenners.

"In het slechtste scenario, waarbij de gasleveringen uit Rusland stoppen, komt er een recessie en waarschijnlijk een verdere daling van de euro met 10 procent", volgens marktstrategen van Société Générale.

De euro/dollar noteerde rond het slot rond het laagste niveau in bijna 20 jaar, op 1,0084. WTI-olie werd 2 procent goedkoper en kostte 102,64 dollar per vat.

Verder blijven beleggers bezorgd over de ontwikkeling van de inflatie wereldwijd en de monetaire verkrapping van centrale banken in reactie daarop.

Zo vindt de gouverneur van de Oostenrijkse centrale bank Robert Holzmann dat de Europese Centrale Bank de rente met zoveel als 125 basispunten moet verhogen tussen nu en september als de inflatie-outlook niet verbetert. Dit zei de ECB-bestuurder zaterdag in een interview met de grootste krant van Oostenrijk, de Krone Zeitung.

Volgens Holzmann zou de rente in juli met 50 basispunten omhoog moeten gaan en moet een nog grotere stap worden overwogen in september, mogelijk van 75 basispunten. Het is volgens de ECB-bestuurder tijd voor duidelijke renteverhogingen om te voorkomen dat de inflatie verankerd raakt.

Momenteel rekent de markt op een renteverhoging door de ECB van 25 basispunten in juli. De verhoging in september hangt af van hoe de inflatie zich ontwikkelt en kan groter zijn dan de eerste stap, zei voorzitter Christine Lagarde eerder al.

De Europese obligatierentes noteerden maandag lager.

Later in de week staan inflatiecijfers uit Duitsland, Frankrijk en de VS op de agenda. Op macro-economisch vlak was het maandag rustig.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen wisten defensieve aandelen in het groen te blijven. RELX steeg meer dan een procent en Wolters Kluwer ruim 1,5 procent. KPN won een half procent.

Deutsche Bank kwam met een negatief rapport over halfgeleiders in de Benelux. ASML daalde bijna 2 procent en Besi ruim 3 procent. ASMI leverde rond de 3,5 procent in en belandde daarmee onderaan in de AEX. In het rapport werden de koersdoelen voor ASMI, ASML en Besi neerwaarts bijgesteld.

Prosus verloor 1,5 procent. Tencent heeft opnieuw boetes gekregen voor het niet naleven van anti-monopolieregels op het openbaar maken van transacties.

In de AMX ging OCI aan kop, met een winst van bijna 3 procent na de aankondiging dat het een dividend wil uitkeren van 3,55 euro per aandeel over de eerste jaarhelft.

Aperam verloor meer dan 4 procent op 25,79 euro. Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor Aperam van 68,00 naar 55,00 euro met een ongewijzigd koopadvies.

Verder daalde Air France-KLM als hekkensluiter 5,5 procent.

In de AScX verloor ForFarmers 6,5 procent na een flinke stijging voor het weekend. Azerion steeg ruim 3 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen 0,5 tot 2 procent lager.