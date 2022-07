Video: koersdaling schiet door Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Dat er een recessie komt, dat lijkt haast wel zeker. Misschien zitten we er zelfs al in. De vraag is dan, hoe erg wordt de recessie en hoever zullen de markten corrigeren. Dit zegt Erik Mauritz, Hoofd Beleggersdesk IEX voor de camera van ABM Financial News. Een milde recessie kan zelfs wel gunstig uitpakken voor aandelen, denkt Mauritz. Een diepe recessie is een ander verhaal, dan is er sprake van stagflatie. Bij de halfjaarcijfers zullen beleggers vooral moeten letten op de vooruitzichten die de bedrijven afgeven. “Als de bedrijven hun verwachtingen bijstellen, dan zal dit impact hebben op de waarderingen, en dan kan de beurs helaas nog wat verder omlaag”, waarschuwt Mauritz. In het verleden ging de S&P in een recessie gemiddeld met 26 procent omlaag. Inmiddels staat de S&P al op een verlies van circa 20 procent. “Je zou dus kunnen zeggen, we zijn er al bijna. Echter er speelt nu veel meer dan alleen die recessie.” Kortom de daling kan nog wel eens verder doorschieten vreest Mauritz. Klik hier voor: koersdaling schiet door Bron: ABM Financial News

