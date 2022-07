Gamestop splitst eigen aandeel op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Gamestop heeft besloten het eigen aandeel te gaan opsplitsen, waarbij aandeelhouders voor elk aandeel dat zij nu bezitten er nog drie bij krijgen. Dit meldde de Amerikaanse retailer van computerspellen donderdag. Het stockdividend zal nabeurs op 21 juni worden uitgekeerd. Het aandeel Gamestop lijkt donderdag ruim 9 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

