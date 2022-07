CEO Lucas Bols herbenoemd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Lucas Bols

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhoudersvergadering van Lucas Bols heeft donderdag de jaarrekening goedgekeurd, evenals de voorgestelde benoemingen, waaronder die van CEO Huub van Doorne. Dat maakte het drankenbedrijf donderdag bekend. De jaarvergadering stemde tevens in met de benoeming van Marie-Pauline Lauret als lid van de raad van commissarissen. Van Doorne werd opnieuw benoemd als lid van de bestuursraad. In beide gevallen betreft het een benoeming voor een termijn van vier jaar. Het dividendbeleid werd besproken en de vergadering stemde in met de voorgestelde aanpassingen aan het beloningsbeleid. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.