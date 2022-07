Gasunie sluit contracten voor levering LNG in Eemshaven Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) EemsEnergy Terminal, een dochterbedrijf van de Nederlandse Gasunie, heeft de eerste contracten gesloten voor levering van LNG in Eemshaven. Dit maakte Gasunie donderdag bekend. CEZ en Shell Western LNG hebben gezamenlijk 7 miljard kubieke meter per jaar aan capaciteit gecontracteerd. "Hiermee is een belangrijke voorwaarde rondom zekerheid voor de levering van LNG vastgelegd", aldus Gasunie. De financiële details van de contracten werden niet vermeld. De resterende 1 miljard kubieke meter aan capaciteit zal in de komende maanden worden verkocht, zei Gasunie. De LNG-terminal van EemsEnergy Terminal bestaat uit twee drijvende LNG-installaties, waarmee in totaal 8 miljard kubieke meter LNG kan worden omgezet in aardgas. De twee installaties, de S188 van het Belgische Exmar en de Golar Igloo, zullen naar verwachting dit najaar operationeel zijn, na aankomst in Eemshaven in augustus. De Golar Igloo zal als eerste een aansluiting krijgen op het Nederlandse aardgasnet, daarna volgt de S188. Bron: ABM Financial News

