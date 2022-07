Beursupdate: tech aan kop in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,1 procent op 663,88 punten.

"De beurzen weten het momentum van woensdag ook vandaag vast te houden", zo ziet marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Beleggers in Europa konden vanochtend voor het eerst reageren op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, die gisteravond verschenen. Daaruit bleek dat de centrale bank onverminderd bereid is om maatregelen te treffen om de inflatie omlaag te krijgen.

"Een belangrijk punt uit de notulen is dat de Fed bevestigde dat het de rente kan verhogen met 50 tot 75 basispunten bij de volgende bijeenkomst, maar dat hierin niet rekening is gehouden met de laatste arbeidscijfers." Op vrijdag verschijnen er nieuwe banencijfers. "Als deze data zwak zijn, dan kan dat de verwachtingen van beleggers en handelaren beïnvloeden."

"De indices bewogen gisteren in het begin van de handelsdag zijwaarts in afwachting van de notulen", zo zag beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx. "Na de publicatie konden de meeste aandelen uit de dagelijkse zijwaartse range breken."

De S&P 500 sloot woensdag voor de derde dag op rij hoger. "Dat is bemoedigend", aldus Aslam van AvaTrade. Desondanks dienen beleggers volgens hem terughoudend te blijven, omdat er teveel "ontwikkelingen en onduidelijke factoren" zijn. "Recessiezorgen blijven een grote rol spelen op Wall Street en we kunnen een volatiel cijferseizoen verwachten." Volgens Aslam kunnen de komende bedrijfscijfers meer inzicht geven in de impact van de inflatie op het gedrag van consumenten en de verwachtingen voor de Amerikaanse economie.

In de loop van de volgende week start het cijferseizoen met vooral veel Amerikaanse financials, en analisten vrezen dat de economische tegenwind zal leiden tot het afgeven van terughoudende vooruitzichten bij veel bedrijven, hetgeen weer tot neerwaartse bijstellingen door analisten kan leiden.

De hamvraag is ondertussen in welke mate eventueel neerwaarts bijgestelde vooruitzichten al in de flink gecorrigeerde beurskoersen zijn verdisconteerd.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0187. De olieprijzen daalden licht.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen de 'chippers' ASML, ASMI en Besi aan kop met winsten van 2,4 tot 3,6 procent. Shell won 1,6 procent na een update in aanloop naar de cijfers over het tweede kwartaal. Analisten spraken van een verdeelde update. Enerzijds meldde Shell dat door een opwaartse bijstelling van de verwachte olie- en gasprijzen in de komende jaren er een vrijval is van 0,8 tot 1,2 miljard dollar, waarop de markt positief reageert. Ook stegen de raffinagemarges hard, maar daar staat volgens ING tegenover dat de chemietak verlieslatend was.

In de AMX won Inpost 4,3 procent en Alfen 3,8 procent. ASR steeg 2,8 procent na een koopadvies van ING. De verzekeraar behaalt volgens ING een "superieur" rendement van 13 procent.

Smallcapper TomTom won 3,1 procent en Majorel 1,0 procent.