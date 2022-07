Beursblik: bedrijfswinsten dalen 20 procent Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America denkt dat de winst per aandeel van bedrijven in de Europese Stoxx 600 index over een jaar 10 tot 20 procent lager zal zijn. Dat is de boodschap van de Amerikaanse bank, die het momentum op de beurs sterk ziet vertragen. Stijgende inflatie en hogere verwachte winsten per aandeel voor energiebedrijven hebben de gemiddelde winst per aandeel van de Stoxx 600 naar recordniveaus getild. In het tweede kwartaal wordt door de analistenconsensus een winstgroei van 28 procent verwacht en voor heel 2022 een stijging van 15 procent. Maar die beweging is sterk aan het vertragen, waarschuwt Bank of America, en inmiddels gaan de winstverwachtingen voor 2023 niet meer omhoog vergeleken met een maand eerder, maar zelfs heel licht omlaag. Over een jaar zal de gemiddelde winst 10 procent lager liggen in het basisscenario en 20 procent lager als de recessie al eerder toeslaat. Tijdens vorige recessies waren het de luchtvaartmaatschappijen, halfgeleiderbedrijven en de autosector die het sterkst in koers daalden. Basisbehoeften en farmaceutische bedrijven stegen juist het sterkst, aldus het rapport. Bron: ABM Financial News

