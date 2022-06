Beursblik: capaciteitsuitbreiding Accsys loopt vertraging op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Accsys

(ABM FN-Dow Jones) Accsys heeft met zijn jaarcijfers voldaan aan de verwachtingen, met een omzet die 21 procent steeg dankzij prijsverhogingen, maar moest ook nieuwe vertragingen melden van de uitbreidingsplannen. Dit concludeerde analist Johan van den Hooven van Edison donderdag. Accsys voelt nog steeds de capaciteitsbeperking, totdat de capaciteit later dit boekjaar wordt uitgebreid, zoals de planning is. Om kostenoverschrijdingen en het verwachte hogere werkkapitaal te dekken bij de grotere capaciteit, werd eind mei 19 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen. Door hogere grondstofkosten daalde de marge met 3,4 procentpunt tot krap 30 procent, aldus de analist. Accsys kondigde ook verdere vertraging aan van de geplande uitbreidingsplannen. Bij de aanbesteding van de vierde reactor in Arnhem in juni werden defecten in de apparatuur gevonden die direct moeten worden gerepareerd. Hierdoor loopt de bouw zo'n 8 weken vertraging op, benadrukte Van den Hooven. De eerste Tricoya-fabriek in het Britse Hull zou in juli of augustus operationeel moeten zijn, maar ook hier is er vertraging omdat de bouwwerkzaamheden deels opnieuw moeten worden gedaan. Het bedrijf spreekt nu van afronding "in de komende maanden." Als Arnhem en Hull klaar zijn, verdubbelt de capaciteit tot 120.000 kubieke meter. Van den Hooven voorziet een omzetgroei van 29 procent in het nieuwe boekjaar, met een ruime verdubbeling van het EBITDA-resultaat tot 21,6 miljoen euro, in lijn met de outlook die Accsys donderdag zelf afgaf. Volgens de analist is het aandeel 1,95 euro waard. Het aandeel stond donderdag 2,8 procent lager op 1,32 euro. Bron: ABM Financial News

