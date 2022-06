'Besluit Belgische minister negatief voor Bpost maar gunstig voor PostNL' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Bpost

(ABM FN-Dow Jones) De Belgische minister voor postbedrijven Petra De Sutter laat de mogelijkheid open om volop met onderaannemers te werken, wat slecht nieuws is voor Bpost, maar juist positief voor het Nederlandse PostNL. Dat concludeerde analist Marc Zwartsenburg van ING donderdag. PostNL, GLS en DPD werken in België veel met onderaannemers. Mocht, zoals eerdere plannen van de minister aangaven, dit systeem op de helling komen, dan zou dit volgens ING voor problemen kunnen zorgen bij deze bedrijven. De soep wordt uiteindelijk niet zo heet gegeten en de inzet van onderaannemers blijft in grote mate mogelijk. Voor Bpost, met veel vaste werknemers, is dit een tegenvaller, stelt Zwartsenburg. Mogelijk dat Bpost met extra kostenbesparingen probeert dit op te vangen. Toch zal ook PostNL meer garanties voor bijvoorbeeld sociale zekerheid moeten geven aan onafhankelijke bezorgers, benadrukte de analist. ING heeft een koopadvies met een koersdoel van 7,00 euro voor Bpost en een koopadvies met een koersdoel van 3,60 euro voor PostNL. De aandelen verloren donderdag respectievelijk 1,0 en 1,1 procent. Bron: ABM Financial News

