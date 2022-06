Moderna bouwt vaccinfabriek in VK Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Moderna mag een nieuwe fabriek voor mRNA-vaccins bouwen in het Verenigd Koninkrijk, om snel kandidaatvaccins te kunnen ontwikkelen tegen virussen die ademhalingsproblemen veroorzaken in het geval van een pandemie. Het biotechbedrijf sloot daarover een principe-akkoord met de Britse regering. "We zijn verheugd om onze samenwerking met de Britse regering te kunnen voortzetten", zei Stephane Bancel, CEO van Moderna in een toelichting. "We zien er naar uit om on onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en capaciteiten in dit land te vestigen." De Britse regering kocht ook 60 miljoen doses van het coronavaccin van Moderna, waaronder mogelijk kandidaatvaccins voor boostervaccinaties die dit jaar en volgend jaar geleverd zullen worden. Bron: ABM Financial News

