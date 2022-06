Beursblik: nog vier Britse renteverhogingen dit jaar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England besloot donderdag om niet het spoor van de Federal Reserve te volgen en verhoogde de rente met slechts 25 basispunten, naar 1,25 procent. Dat was volgens economen van Nomura conform de verwachting. Wel werd de retoriek van de Britse centrale bank een stuk meer hawkish en waarschuwde de Britse centrale bank dat het mogelijk agressiever moet handelen als de situatie hierom vraagt, "een weinig verhullende indicatie dat een renteverhoging van 50 basispunten niet is uitgesloten, aldus de Japanse bank. De markt rekent inmiddels ook op renteverhogingen van 50 basispunten bij de komende drie beleidsvergaderingen. Nomura is conservatiever en rekent op vier renteverhogingen van 25 basispunten in de rest van 2022. Het grootste risico is dat de inflatie langer hoog blijft dan de centrale bank het hoofd koel kan houden, wat kan leiden tot een meer krachtige verkrapping van het beleid, volgens de Japanse bank. "Als dat echter het geval is, denken we dat de focus snel zou verschuiven van inflatie naar bezorgdheid over recessie", aldus Nomura. Bron: ABM Financial News

