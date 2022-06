Grubhub werkt samen met PayPal en Visa Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Grubhub lanceert Instant Cashout via Direct to Debit, waarmee bezorgers van de maaltijdbezorger onmiddellijk toegang kunnen krijgen tot hun inkomsten. Dit maakt de Amerikaanse tak van Just Eat Takeaway dinsdag bekend. Direct to Debit wordt mogelijk gemaakt door Hyperwallet, het uitbetalingsbeheerplatform dat wordt beheerd door PayPal, dat op zijn beurt Visa Direct gebruikt om die betalingen op bankbetaalkaarten te storten. Dit realtime geldverkeersnetwerk van Visa biedt flexibelere toegang tot inkomsten doordat elke bestuurder met een in aanmerking komende bankpas zijn opgebouwde inkomsten kan storten, aldus Grubhub. Bron: ABM Financial News

