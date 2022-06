VGP promoveert Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: VGP

(ABM FN) Het aandeel VGP is toegelaten tot de FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index. Dit maakte de vastgoedontwikkelaar zaterdagochtend bekend. De opname geldt vanaf de start van de handel op maandag 20 juni 2022. De toelating tot de Developed Europe Index volgt op de eerdere opname van VGP in de FTSE EPRA Nareit Global Emerging Index op 23 september 2019. De toetredingscriteria voor de Developed Europe Index zijn onder andere de marktkapitalisatie van de onderneming, de liquiditeit en vrije verhandelbaarheid van het aandeel, en de geografische locatie van de portefeuille. In maart van dit jaar werd VGP ook opgenomen in de Bel20 Index van Euronext Brussels. Het aandeel VGP sloot vrijdag 2,2 procent hoger op 196,80 euro. Bron: ABM Financial News

