AEX herstelt door afnemende rentevrees

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week gestegen boven de 700 punten dankzij de afgenomen rentevrees. Bij een slot op 702,28 punten op vrijdag, won de AEX op weekbasis bijna 3 procent. Een week eerder eindigde de index op 682,96 punten.

Beleggers kunnen terugblikken op een goede week, volgens vermogensbeheerder Andre van Eerden van Aberfeld International.

Inmiddels zijn de kwartaalcijfers wel achter de rug, en "die waren goed". Maar de bedrijven sloegen ook een voorzichtige toon aan ten aanzien van de vooruitzichten, voegde Van Eerden daaraan toe.

De inflatie heeft ondertussen wellicht een piek bereikt, "en dat zou een enorme hoeveelheid lucht geven voor de consument", volgens Joost van Leenders, senior beleggingsstrateeg van zakenbank Kempen.

Dat bleek deze week ook uit belangrijke inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. De PCE-inflatie, die de Federal Reserve nauwlettend in de gaten houdt, kwam in april uit op 4,9 procent, tegenover 5,2 procent een maand eerder.

En als een recessie voorkomen wordt, "hebben we het ergste wel gezien", denkt Van Leenders.

"We zijn al flink gedaald en de waarderingen zijn verbeterd, maar we vinden het nog te vroeg om al aandelen te gaan bijkopen", aldus de marktkenner.

Onheilspellende winstwaarschuwing Snap

De zorgen over een recessie werden deze week vergroot door de winstwaarschuwing van social mediabedrijf Snap. De resultaten zullen in het tweede kwartaal waarschijnlijk niet in lijn zijn met de doelstellingen door de verslechterende macro-economische trends. Het aandeel Snapchat ging deze week liefst 40 procent lager.

"Een bezuiniging op reclame is een signaal dat bedrijven een materiële [economische] vertraging zien ten opzichte van de recente verwachtingen. Het zou ook kunnen dat Snap het reclameplatform is met het laagste rendement op investering, zodat bedrijven overtollige reclame eerst van Snaps platform wegsnijden", aldus hoofdstrateeg Peter Garnry van Saxo Bank.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor inkoopmanagersindexen uit Japan, de eurozone en VS. In Japan compenseerde een sterkere groei van de dienstensector een vertraging in de industrie.

In de eurozone bleek het groeitempo in mei te zijn afgenomen. In de VS groeiden de industrie en dienstensector minder hard, waardoor de samengestelde index op het laagste punt in 4 maanden uitkwam.

"De eerste data voor mei suggereren dat de economische groei verder momentum verliest", zei econoom Chris Williamson van S&P Global over de Amerikaanse inkoopdata.

De economie van de eurozone kan nog profiteren van een sterke dienstensector, volgens Williamson, maar het is de vraag hoe lang dit aanhoudt, gezien de stijgende inflatie en de problemen in de aanvoerketen die de industrie verzwakken.

Fed en ECB maken haast

Uit de notulen van de Federal Reserve bleek deze week dat de Amerikaanse centrale bank haast wil maken met het verhogen van de rente om zo de inflatie te beteugelen.

Uit de verslaglegging werd duidelijk dat Fed-officials bespraken dat ze de rente moesten verhogen tot een niveau waarop de economie doelbewust zou vertragen. Vooralsnog wordt wel vastgehouden aan verhogingen van maximaal 50 basispunten.

"Dat klinkt beleggers als muziek in de oren", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. De markten behaalden hun weekwinsten dan ook vooral na het verschijnen van de Fed-notulen.

"Niemand wil dat de Fed overdreven hawkish wordt wanneer er zorgen zijn over een recessie", aldus Aslam.



De euro/dollar steeg deze week tot ruim 1,07 dollar na uitspraken van voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank.

Lagarde herhaalde in een blog op de website van de ECB dat zij verwacht dat de obligatie-opkopen onder het APP-programma "erg vroeg" in het derde kwartaal worden gestopt. "Dit zou ons in staat stellen om tijdens onze bijeenkomst in juli de rente te verhogen, in lijn met onze forward guidance. Op basis van de huidige vooruitzichten zijn we waarschijnlijk in staat om tegen het einde van het derde kwartaal uit de negatieve rente te komen", aldus Lagarde.

De WTI-olieprijs noteerde vrijdag op ruim 114 dollar per vat en daarmee op weekbasis meer dan 3 procent hoger.

Stijgers en dalers

ArcelorMittal ging aan kop in de AEX, met een winst van ruim 11 procent op weekbasis. De verliezen waren beperkt. Unilever belandde onderaan, met een weekverlies van rond de anderhalf procent.

Financials deden het goed deze week, met de hogere rentes van de ECB in het vooruitzicht. Aegon won meer dan 6 procent en ING ruim 8 procent.

ABN AMRO won deze week ruim 4 procent in de AMX. SBM Offshore ging aan kop met een plus van bijna 7 procent. OCI verloor bijna 12 procent.

Air France-KLM leverde bij een slot van 1,77 euro op vrijdag, op weekbasis zo'n 18 procent in, na de lancering van een claimemissie van 2,256 miljard euro en de uitgifte van 1,928 miljard nieuwe aandelen. De luchtvaartmaatschappij herhaalde tevens zijn doelstellingen voor 2023 van een schuldratio van 2,0 tot 2,5.

Galapagos maakt gebruikt van de optie om kandidaatmedicijnen van Scipher Medicine te licenseren. Dit meldde het Amerikaanse bedrijf dinsdag. Galapagos en Scipher begonnen in augustus 2020 een samenwerking, om aan de ontwikkeling van behandelingen tegen inflammatoire darmziekten, zoals de ziekte van Crohn, te werken, op basis van 'targets' die Scipher heeft ontdekt via zijn Spectra-platform. Financiële details zijn niet bekend. Het aandeel Galapagos verloor deze week licht terrein.

In de Smallcap deden vastgoedaandelen goede zaken. Wereldhave en Eurocommercial stegen zo'n 7,5 tot 8 procent. Eurocommercial rapporteerde een sterke aprilmaand.

Ordina steeg op weekbasis bijna 9 procent. TomTom leverde juist bijna 12 procent in.

BAM won 4,5 procent op weekbasis. Rijkswaterstaat betaalt de komende jaren een vergoeding in verband met extra kosten die de bouwer kwijt was aan het project Afsluitdijk.

Lucas Bols werd beloond met een winst van bijna 12 procent op weekbasis na het presenteren van meevallende cijfers.