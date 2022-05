Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger, op een vooralsnog rustige handelsdag, waarop de plussen van Wall Street van donderdag navolging krijgen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een winst van 0,3 procent op 439,80 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,7 procent naar 14.336,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,8 procent met een stand van 6.459,35 punten. De Britse FTSE noteerde vrijdag vlak 7.557,30 punten. Beleggers moeten het tot aan vanmiddag even doen zonder veel richtinggevend nieuws. De markt kan vanmiddag aan de slag met de belangrijke inflatiedata over april, die samen met de persoonlijke inkomen en bestedingen worden gepubliceerd. De verwachting voor de kerninflatie ligt op 4,9 procent op jaarbasis. Verder staat in de tweede helft van de middag ook het definitieve consumentenvertrouwen in de VS, zoals gemeten door de universiteit van Michigan, op de agenda. Olie werd vrijdag duurder. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het groen op 114,84, dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 115,07 dollar werd betaald, een plus van 0,8 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0722. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0739 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0727 op de borden.



Bedrijfsnieuws In Parijs zat vrijdag wat meer animo in het groene vlak, gezien de veertien plussen van meer dan 1 procent onder de 24 aandelen die hoger noteren. In Frankfurt waren dat er twaalf van de 24 plussen. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het groen. De S&P 500 index won donderdag 2,0 procent op 4.057,84 punten, de Dow Jones index steeg 1,6 procent op 32.637,19 punten en de Nasdaq sloot 2,7 procent hoger op 11.740,65 punten. Bron: ABM Financial News

