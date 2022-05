AEX blijft dicht bij huis, chippers lopen voor de troepen uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend duidelijk hoger. Rond de klok van half 11 won de AEX 0,6 procent op 697,06 punten. "De AEX-index is stevig opgeveerd, maar nadert weer de dalende trendlijn op de grafiek", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. "Een uitbraak is nodig om van een technische verbetering te kunnen spreken. Na een eventuele uitbraak kan de AEX een poging ondernemen om richting de 740 [punten] te stijgen", aldus Verstraete. De expert van Lynx ziet "na al het koersgeweld" van de afgelopen weken, dat de beurzen op weg zijn naar een positief weekslot. De Dow Jones-index zou daarmee acht negatieve weken op rij doorbreken. Een dergelijke reeks werd voor het laatst bijna 100 jaar geleden geregistreerd, in het jaar 1923. "Na de forse koersdalingen van de afgelopen weken, lijken aandelen te hard afgestraft", vinden analisten van SEB. "Een verder herstel van de beurzen sluiten we niet uit." Verstraete zag donderdag nog dat de Amerikaanse beurzen in de lift zaten na sterke resultaten van enkele Amerikaanse retailers. Zo schoten Macy’s, Dollar Tree en Dollar General hard omhoog. "Deze resultaten droegen duidelijk bij aan het positieve sentiment, nadat afgelopen week zwakke resultaten van onder andere Walmart de markt juist omlaag brachten.", aldus Verstraete. Ook putte Wall Street inspiratie uit het nieuws dat halfgeleiderfabrikant Broadcom bereid is om 61 miljard dollar op tafel te leggen voor de overname van clouddienstverlener VMware. Vanochtend konden de chippers in Amsterdam dan ook op bijval van beleggers rekenen. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0734. De olieprijzen stegen licht. Volgens analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote blijven de energieprijzen hoog. "De werpt een schaduw over het optimisme in de afgelopen week, beleggers blijven zich zorgen maken over de hoge inflatie", aldus Ozkardeskaya. "De hoge energieprijzen zijn immers voor een groot deel de reden voor de extreem hoge inflatie." Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen gingen de 'chippers' Besi, ASML en ASMI aan kop met winsten van 2 tot 5 procent. ArcelorMittal steeg 2,1 procent. Just Eat Takeaway zat daarentegen weer eens in de hoek waar de klappen vallen. De maaltijdbezorger daalde 2,6 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wijst op een afwaardering door JPMorgan voor Just Eat. Het advies gaat van Overwogen naar Neutraal. In de AMX won AMG 2,8 procent en CTP steeg met 2,3 procent. ASR Nederland noteerde ruim 3 procent lager, maar dit was vanwege een ex-dividend notering. In de AScX daalde Van Lanschot meer dan 8 procent, ook na een ex-dividend notering. Vivoryon en ForFarmers wonnen tussen de 3,5 en 4 procent. Het lokaal genoteerde MotorK steeg 8,4 procent. Envipco daalde 5,6 procent. Bron: ABM Financial News

