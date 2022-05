AEX licht hoger van start gegaan, onder aanvoering van de chippers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong 0,4 procent hoger naar 695,29 punten, terwijl de Midkap nipt in het rood noteerde. Onder de hoofdaandelen gingen de 'chippers' Besi, ASML en ASMI aan kop met winsten van 1 tot 2,5 procent. Donderdag kondigde de Amerikaanse halfgeleiderfabrikant Broadcom een overnamebod op clouddienstverlener VMware aan van 61 miljard dollar. Just Eat Takeaway zat daarentegen weer eens in de hoek waar de klappen vallen. De maaltijdbezorger daalde 3 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wijst op een afwaardering door JPMorgan voor Just Eat. Het advies gaat van Overwogen naar Neutraal. In de AMX won Aalberts 2 procent. Alleen ASR Nederland noteerde met ruim 3 procent flink lager, maar dit was vanwege een ex-dividend notering. In de AScX daalde Van Lanschot 7 procent, ook na een ex-dividend notering. Bron: ABM Financial News

