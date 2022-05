Europese beurzen sluiten hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 0,8 procent in de plus op 437,71 punten, de Duitse DAX steeg 1,6 procent op 14.231,29 punten en de Franse CAC 40 won 1,8 procent op 6.410,58 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,6 procent hoger op 7.564,92 punten. Het was een rustige Hemelvaartsdag met weinig impulsen. Beleggers reageerden opgelucht op de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve die woensdagavond verschenen en aantonen dat de Amerikaanse centrale bank de rente niet agressiever zal verhogen dan al aangegeven. "Dat klinkt beleggers als muziek in de oren", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Niemand wil dat de Fed overdreven hawkish wordt wanneer er zorgen zijn over een recessie", aldus de marktkenner. Michael Hewson van CMC Markets wees op energie-aandelen die stand hielden na de onthulling van Britse plannen om de energie- en gassector zwaarder te belasten. Op economisch vlak was het donderdag rustig in Europa. De Turkse centrale bank heeft de beleidsrente op 14 procent laten staan. De centrale bank gaf opnieuw aan dat de huidige geopolitieke ontwikkelingen nog altijd voor veel onzekerheid zorgen en de hoge grondstofprijzen en verstoringen in de aanvoerketen oplopende producenten- en consumentenprijzen tot gevolg hebben, vooral in het energie- en voedselsegment. De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0727. WTI-olie kostte zo'n 113 dollar per vat. Bedrijfsnieuws Zoals wel vaker op Hemelvaartsdag bleven de koersen van de belangrijkste aandelen ook dit keer dicht bij slotnoteringen van een dag eerder. In Parijs viel betaalbedrijf Worldline op, met een winst van bijna 5 procent. Luxemerken Kering en LVMH stegen zo'n 3,5 tot 4 procent. De verliezen waren beperkt. Danone eindigde onderaan in de CAC 40 met een min van iets meer dan een half procent. In Frankfurt won het aandeel Zalando ruim 10 procent. Maaltijdbezorgers HelloFresh en Delivery Hero wonnen 6 tot 9 procent. Energiebedrijven E.ON en RWE hadden het lastiger in de DAX en eindigden in het rood. Wall Street Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen overtuigend in het groen. Bron: ABM Financial News

