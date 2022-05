Meer omzet en winst voor Broadcom Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Broadcom heeft het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst geboekt en verwacht dat de omzet zal blijven stijgen. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de resultaten van de Amerikaanse chip- en softwareproducent. CEO Hock Tan wees erop dat de omzetgroei op kwartaalbasis versnelde. "We denken dat deze trend in het derde kwartaal aanhoudt." Voor het lopende kwartaal mikt Broadcom op een omzet van circa 8,4 miljard dollar, een stijging van 24 procent op jaarbasis. De omzet steeg in het tweede kwartaal, dat eindigde op 1 mei, op jaarbasis van 6,6 miljard dollar naar 8,1 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Dat was meer dan 7,9 miljard dollar waarop Broadcom zelf rekende. Dit leverde een nettowinst op van 2,6 miljard dollar, bijna 1,1 miljard dollar meer dan vorig jaar. Op aangepaste basis boekte de chip- en softwareproducent een winst van 9,07 dollar per aandeel, 2,45 dollar meer dan vorig jaar. Bron: ABM Financial News

