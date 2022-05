Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger op een zeer rustige handelsdag, waarop vrijwel geen reactie te bespeuren valt op de notulen van de Federal Reserve die woensdagavond naar buiten kwamen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een winst van 0,2 procent op 435,10 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,6 procent naar 14.04,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,5 procent met een stand van 6.330,01 punten. De Britse FTSE steeg donderdag 0,1 procent naar 7.528,70 punten. "De afgelopen weken stonden in het teken van hoge volatiliteit", aldus CIO Fahad Kamal van Kleinwort Hambros. "Dit heeft alles te maken met de vraag of er al dan niet een recessie komt. Beleggers laveren tussen hoop en vrees." Volgens vermogensbeheerder Phillip Toews van Toews Asset Management gaven de Fed-notulen woensdagavond geen nieuwe inzichten in de plannen van de centrale bank. De rally op de Amerikaanse aandelenmarkten gisteren had volgens hem vooral te maken met de gedachte dat aandelen in de afgelopen tijd wel erg hard zijn afgestraft. "Althans, dat is het sentiment nu." Toews sluit namelijk niet uit dat de beurzen alsnog in een berenmarkt terechtkomen. In de Verenigde Staten volgen vanmiddag de wekelijkse steunaanvragen, die worden ingeschat op 215.000 tegen 218.000 een week ervoor, de tweede raming voor de omvang van de Amerikaanse economie en de aanstaande woningverkopen in april. Olie werd donderdag duurder. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het groen op 111,31 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 111,79 dollar werd betaald, een stijging van 0,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0712. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0669 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0675 op de borden.



Zoals wel vaker op Hemelvaartsdag bleven de koersen van de belangrijkste aandelen ook dit keer dicht bij slotnoteringen van een dag eerder. In Parijs verloor het aandeel STMicroelectronics 2,2 procent en in Frankfurt won het aandeel Zalando juist 2,2 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 1,0 procent hoger op 3.978,73. De Nasdaq steeg 1,5 procent tot 11.434,74 punten en de Dow Jones-index sloot 0,6 procent hoger op 32.120,28 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.