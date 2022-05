Video: koersniveaus voor coronacrisis dreigen voor supermarktaandelen na crash Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Supermarktaandelen staan onder druk, terwijl zij juist gelden als defensief en veilig, en die koersdalingen lijken nog niet voorbij. Dit zegt marktanalist Jean-Paul van Oudheusden van eToro. Supermarktaandelen deden het erg goed tijdens de coronacrisis, maar de afgelopen weken komen steeds meer retailers met waarschuwingen, zoals de Amerikaanse supermarktgigant Walmart, die na een winstwaarschuwing in twee dagen maar liefst 18 procent aan beurswaarde zag verdampen. Van Oudheusden vraagt zich af waarom de koersen momenteel stevig dalen. "Walmart en andere schatten het effect van hogere energie- en transportkosten verkeerd in. Ze schoven de hogere prijzen door aan hun klanten. Die hielden toch gedeeltelijk een hand op de knip, met name bij de non-food producten. Daardoor kwamen de toch al dunne winstmarges onder druk te staan", aldus de analist. En dit raakte niet alleen Ahold Delhaize, maar bijvoorbeeld ook Unilever. De energie- en transportkosten zullen voorlopig hoog blijven, verwacht Van Oudheusden. En consumenten lijken bewuster te winkelen. Ahold-topman Frans Muller gaf aan te verwachten terug te gaan de omzetniveaus van voor de coronacrisis. "Daar horen dan ook aandelenkoersen van voor corona bij. Of misschien nog wel lagere koersen, vanwege de hoge energieprijzen", waarschuwt Van Oudheusden. Klik hier voor: koersniveaus voor coronacrisis dreigen voor supermarktaandelen na crash Bron: ABM Financial News

