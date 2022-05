Topman Lucas Bols goed te spreken over prestaties in VS en schuldreductie

In de VS won Lucas Bols aan marktaandeel. Het aantal verkooppunten steeg met meer dan 20 procent tot ruim 50.000. "Echt een heel goede performance", aldus Van Doorne. En dit compenseerde voor de landen waar corona nog wel voor druk zorgde, net als in de reisbranche. De topman vindt ook dat Passoa "meer dan uitstekend" presteerde.

Lucas Bols is positief gestemd over de vooruitzichten. "We verwachten dat de groei in de VS zal aanhouden en voorzien een verder herstel van de horeca in West-Europa. De Japanse markt en alle reisgerelateerde markten zullen in de komende maanden naar verwachting geleidelijk herstellen", aldus Van Doorne.

De vrije kasstroom steeg op jaarbasis van 11,4 naar 15,6 miljoen euro. Afgelopen jaar investeerde Lucas Bols flink in zijn voorraden.

Verstoringen van de wereldwijde aanvoerketen hadden volgens de destillateur afgelopen jaar invloed op zowel de beschikbaarheid als de prijzen van grondstoffen en logistieke diensten, die daarnaast ook beïnvloed werden door de recente toename van de macro-economische en geopolitieke instabiliteit. Omdat de verwachting is dat deze ontwikkeling ook dit boekjaar doorzet, heeft Lucas Bols geïnvesteerd in het werkkapitaal door meer voorraden aan te houden.

Van Doorne denkt niet dat de voorraden verder verhoogd hoeven worden.

De hogere kosten kan Lucas Bols slechts met vertraging van 3 tot 6 maanden doorberekenen aan klanten. In april werden de prijzen verhoogd en wellicht moet dit de komende maanden nog eens gebeuren, aldus Van Doorne, die aangeeft dat alleen de structurele kostenverhogingen kunnen worden doorgegeven.

Van Doorne is verder erg tevreden dat de schuld is teruggebracht van ruim 92 miljoen naar minder dan 61 miljoen euro. "Erg content en een enorme stap", aldus de CEO, die denkt dat de schuld nog wat verder omlaag kan. Lucas Bols zit nu op een schuldratio van 3, maar die kan tussen de 2 en 3 liggen, denkt hij. "Daar voelen we ons comfortabel bij." Voorheen was de kritiek volgens Van Doorne vaak dat Lucas Bols te veel schulden had, "maar we zitten nu goed in de wedstrijd".

Ook geeft het ruimte om, als een overnamekans zich voordoet, hierop in te springen.

Hoewel Lucas Bols besloot over het afgelopen boekjaar geen dividend uit te keren, lijkt het dat aandeelhouders dit jaar weer een interimdividend tegemoet kunnen zien.