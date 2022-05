Europese beurzen licht hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag licht hoger in een voorzichtige markt De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 0,4 procent op 432,00 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 13.957,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,1 procent met een stand van 6.260,04 punten. De Britse FTSE won woensdag 0,5 procent naar 7.518,39 punten. Beleggers blijven volgens Naeem Aslam, marktanalist van AvaTrade, terughoudend in aanloop naar de notulen van de Federal Reserve, die vanavond gepubliceerd worden. "Beleggers weten dat centrale banken wereldwijd een inhaalslag proberen te maken op de inflatie en alles op alles zetten om de inflatie lager te krijgen en tegelijk de klap voor de economie te verzachten", aldus Aslam. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte nog wel op dat de Amerikaanse beurzen dinsdag "comfortabel" boven de laagste niveaus van de dag sloten. In Duitsland kwam het consumentenvertrouwen over april iets minder zwak uit dan een maand eerder het geval was. Met een indexstand van 26,0 negatief kwam het gemeten sentiment overeen met de prognose. Het Duitse bruto binnenlands product nam op kwartaalbasis met 0,2 procent toe, gelijk aan de eerste raming. Vanmiddag kan de markt reageren op de orders voor duurzame goederen uit de Verenigde Staten over april, de wekelijkse olievoorraden en tot slot dus de genoemde notulen. Olie noteerde woensdag hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 1,0 procent in het groen op 110,83 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 111,65 dollar werd betaald, een stijging van 0,9 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0675. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0700 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0736 op de borden.



Bedrijfsnieuws De verdeling tussen plussen en minnen sloeg op de beurzen van Parijs en Frankfurt in het lichte voordeel van de eerste groep uit, met de aantekening dat uitslagen ten opzichte van de slotnoteringen van dinsdag niet al te groot zijn. In Frankfurt zakte de koers van Daimler Truck Holding 2,5 procent en was met dat verlies een relatieve dissonant. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen. De S&P 500 daalde dinsdag 0,81 procent tot 3.941,48 punten. De Dow Jones-index steeg 0,15 procent tot 31.928,62 en technologiebeurs Nasdaq leverde 2,35 procent in tot 11.264,45 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.