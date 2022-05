AEX lager geopend en ogen gericht op Air France-KLM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 1,1 procent lager naar 686,19 punten, terwijl de Midkap 0,8 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen noteert alleen Wolters Kluwer nipt in het groen. Prosus en Just Eat verloren ongeveer 4 procent. In de AMX daalde Air France-KLM ruim 4 procent op 4,14 euro. Air France lanceerde een claimemissie van 2,256 miljard euro en geeft 1,928 miljard nieuwe aandelen uit. De luchtvaartmaatschappij herhaalde tevens zijn doelstellingen voor 2023 van een schuldratio van 2,0 tot 2,5. Inpost verloor 5 procent. In de AScX won Majorel 4 procent. Renewi kwam met jaarcijfers en kondigde een overname aan. Ook zei Renewi dat de prestaties dit jaar de oude verwachtingen zullen overtreffen. Het aandeel Renewi steeg 7 procent. Bron: ABM Financial News

