Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet, na een slagveld woensdagavond op Wall Street.

IG voorziet een openingsverlies van 84 punten voor de Duitse DAX, een min van 31 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 38 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten woensdag lager, nadat de Amerikaanse beurzen onderuit gingen op zwakke resultaten van retailers.

Europese beleggers konden reageren op de uitspraken van voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve dinsdagavond. Powell waarschuwde dat het beteugelen van de veel te hoge inflatie niet zonder kleerscheuren zal gaan. "Het kan wel wat pijn doen", waarschuwde de Fed-voorzitter. Toch denkt de bankier dat een min of meer zachte landing mogelijk is. Volgens Jim Reid, econoom bij Deutsche Bank, is het standpunt van Powell niet nieuw, maar wees hij er wel op dat de rente kan stijgen tot boven het neutrale niveau.

Volgens Naeem Aslam, marktanalist bij AvaTrade, loopt de inflatie in het Verenigd Koninkrijk intussen "volledig uit de hand", waardoor de Bank of England onder druk komt staan om in te grijpen. "Maar in feite zit de Bank of England in het nauw en kan ze niet veel doen", aldus de analist.

De Britten zagen in april de consumenten- en producentenprijzen nog verder oplopen, met stijgingen van 9 en 14 procent op jaarbasis. De inflatie in de eurozone was in april 7,4 procent, net als in maart, en een fractie lager dan de eerder gemelde 7,5 procent.

De EU was bezig met de oorlog in Oekraïne. De EU leent het land 9 miljard euro om de rekening van dit jaar te betalen, in navolging van de VS. Oekraïne is verwikkeld in een oorlog met Rusland, dat grote delen van het buurland probeert te annexeren, zoals eerder al gebeurde met de Oekraïense kustprovincie Krim.

De Amerikaanse olievoorraden daalden en het aantal in aanbouw genomen woningen en afgegeven bouwvergunningen in de VS daalde ook. Een halvering van de winst van de Amerikaanse retailer Target leek beleggers echter meer schrik aan te jagen. Ook doe-het-zelf-keten Lowe's boekte minder omzet.

De Nederlandse en Belgische autoverkopen daalden verder in april.

Bedrijfsnieuws

Siemens Energy heeft woensdag bevestigd dat het overweegt een bod uit te brengen op de aandelen Siemens Gamesa die het nog niet bezit. Siemens Energy bevestigde dit nadat media berichtten over de deal. Het aandeel Siemens Energy noteerde 1,3 procent hoger en Gamesa bijna 13 procent.

ABN AMRO ging onderuit, na kwartaalcijfers. De winst viel mee, maar de kosten vielen tegen. Het aandeel daalde b12 procent.

Euro STOXX 50 3.634,00 (-2,36%)

STOXX Europe 600 434,13 (-1,10%)

DAX 13.868,50 (-2,16%)

CAC 40 6.242,00 (-2,17%)

FTSE 100 7.367,50 (-1,64%)

SMI 11.490,50 (-1,77%)

AEX 682,40 (-2,54%)

BEL 20 3.967,23 (-1,13%)

FTSE MIB 23.530,00 (-1,72%)

IBEX 35 8.412,00 (-0,41%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen sloten woensdag met grote verliezen en deden zo het herstel van dinsdag teniet, nadat grote retailbedrijven meldden dat hun winsten onder druk staan.

Grote retailbedrijven meldden dat de winsten onder druk staan door stijgende kosten, zwakke omzetten en verstoringen van de aanvoerketens. Target verloor 25 procent na teleurstellende kwartaalcijfers. Ook Dollar Tree, Dollar General en Costco Wholesale boekten de zwaarste koersverliezen in jaren.

De berichten van de detailhandel dwingen Wall Street opnieuw tot het besef dat de wereldeconomie in een recessie kan duiken. Het debat is nog lang niet beslist, maar de aandelenmarkten gaan de afgelopen weken hard omlaag, en minder vaak weer omhoog, door deze vrees.

De inflatie die in decennia niet zo hoog was houdt de aandacht van beleggers het meest vast. De grote vraag is hoe ver monetaire beleidsmakers bereid zijn te gaan om het financiële klimaat te verkrappen. De vastberadenheid van de Fed om de inflatie terug te dringen moet niet worden betwijfeld, zei Fed-voorzitter Powell dinsdag, zelfs als de werkloosheid daardoor zou stijgen. Toch denkt de bankier dat een min of meer zachte landing mogelijk is.

Volgens Jim Reid, econoom bij Deutsche Bank, is het standpunt van Powell niet nieuw, maar wees hij er wel op dat de rente kan stijgen tot boven het neutrale niveau.

Ook de oorlog in Oekraïne, dat opnieuw delen van het land dreigt te verliezen na een grote militaire invasie door buurland Rusland, heeft de markt verontrust en de energieprijzen sterk laten stijgen.

Omdat de rente stijgt, dalen ook de koersen van obligaties, terwijl die meestal juist een veilige haven zijn als aandelen het moeilijk hebben.

Op macro-economisch vlak was het rustig. Voorbeurs werd bekend dat het aantal in aanbouw genomen woningen licht daalde, terwijl het aantal afgegeven vergunningen sterker daalde.

Bedrijfsnieuws

Target zag de winst in het eerste kwartaal halveren tot een miljard dollar, ondanks een licht hogere omzet. De warenhuisketen wees op hogere transportkosten en overtollige voorraden die moesten worden weggewerkt. Dit zette de marge onder druk. Target verlaagde de margeverwachting voor dit boekjaar van tenminste 8 tot circa 6 procent. Het aandeel daalde 25 procent.

Lowe's Companies zag de de omzet licht afnemen, maar de winst per aandeel wel stijgen, zelfs harder dan analisten hadden verwacht. De doe-het-zelf-keten herhaalde zijn outlook voor dit jaar. Het aandeel daalde desondanks 5 procent.

Ook Walmart, dat gisteren al met een tegenvallende kwartaalupdate kwam, verloor bijna 7 procent. De supermarktgigant waarschuwde voor margedruk en verlaagde de outlook.

Netflix laat in een nieuwe ontslagronde 150 werknemers gaan. De meesten van hen werken in de VS. De ontslagen hebben vooral te maken met de nieuwe focus van het bedrijf en niet met de individuele prestaties van de werknemers, zo liet de woordvoerder weten. Afgelopen kwartaal verloor Netflix abonnees en dat wordt in het huidige kwartaal nog erger, meldde het bedrijf al eerder. Het aandeel sloot 7 procent lager.

De Dow Jones-index verloor woensdag 1.164 punten en sloot 3,57 procent lager op 31.490,07 punten. De S&P500-index daalde 4,04 procent, wat ook een zeldzaam sterke koersval is voor deze brede index, tot 3.923,68 punten. Technologiebeurs Nasdaq leverde zelfs 4,73 procent in en sloot op 11.418,15.

S&P 500 index 3.923,68 (-4,0%)

Dow Jones index 31.490,07 (-3,6%)

Nasdaq Composite 11.418,15 (-4,7%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag over de brede linie lager.

Nikkei 225 26.408,06 (-1,9%)

Shanghai Composite 3.083,39 (-0,1%)

Hang Seng 20.179,30 (-2,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0495. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0646 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0511 op de borden.

USD/JPY Yen 128,85

EUR/USD Euro 1,0495

EUR/JPY Yen 135,22

MACRO-AGENDA:

06:30 Werkloosheid - April (NL)

06:30 Industriële productie - Maart def. (Jap)

13:30 Europese Centrale Bank - Notulen (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - Mei (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - April (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Kohl's - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Applied Materials - Cijfers tweede kwartaal (VS)