Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten, nadat de Amerikaanse beurzen onderuit gingen op zwakke resultaten van retailers.

De brede STOXX Europe 600 index verloor 1,1 procent op 434 punten. De Duitse DAX daalde 1,3 procent naar 14.008 punten. De Franse CAC 40 verloor 1,2 procent op 6.353 punten. De Britse FTSE daalde 1,1 procent naar 7.438 punten.

Europese beleggers kregen vandaag de kans te reageren op de uitspraken van voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve dinsdagavond tijdens een door The Wall Street Journal georganiseerde bijeenkomst.

Powell waarschuwde dat het beteugelen van de "veel te hoge inflatie" niet zonder kleerscheuren zal zijn. "Het kan wel wat pijn doen", waarschuwde de Fed-voorzitter. Toch denkt de bankier dat een min of meer zachte landing mogelijk is. Volgens Jim Reid, econoom bij Deutsche Bank, is het standpunt van Powell niet nieuw, maar wees hij er wel op dat de rente kan stijgen tot boven het neutrale niveau.

Volgens Naeem Aslam, marktanalist bij AvaTrade, loopt de inflatie in het Verenigd Koninkrijk intussen "volledig uit de hand", waardoor de Bank of England onder druk komt staan om in te grijpen. "Maar in feite zit de Bank of England in het nauw en kan ze niet veel doen", aldus de analist.

De Britten zagen in april de consumenten- en producentenprijzen nog verder oplopen, met stijgingen van 9 en 14 procent op jaarbasis. De inflatie in de eurozone was in april 7,4 procent, net als in maart, en een fractie lager dan de eerder gemelde 7,5 procent.

De EU was bezig met de oorlog in Oekraïne. De EU leent het land 9 miljard euro om de rekening van dit jaar te betalen, in navolging van de VS. Oekraïne is verwikkeld in een oorlog met Rusland, dat grote delen van het buurland probeert te annexeren, zoals eerder al gebeurde met de Oekraïense kustprovincie Krim.

De Amerikaanse olievoorraden daalden en het aantal in aanbouw genomen woningen en afgegeven bouwvergunningen in de VS daalde ook. Een halvering van de winst van de Amerikaanse retailer Target leek beleggers echter meer schrik aan te jagen. Ook doe-het-zelf-keten Lowe's boekte minder omzet.

De Nederlandse en Belgische autoverkopen daalden verder in april.

De euro/dollar leverde de winst van dinsdag weer deels in en noteerde op 1,0511. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er nog 1,0541 op de borden.

De olieprijs daalde. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 1,9 procent lager op 107,52 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 109,69 dollar werd betaald, een daling van 2,0 procent.

Bedrijfsnieuws

Siemens Energy heeft woensdag bevestigd dat het overweegt een bod uit te brengen op de aandelen Siemens Gamesa die het nog niet bezit. Siemens Energy bevestigde dit nadat media berichtten over de deal. Het aandeel Siemens Energy noteerde 1,3 procent hoger en Gamesa bijna 13 procent.



ABN AMRO ging onderuit, na kwartaalcijfers. De winst viel mee, maar de kosten vielen tegen. Het aandeel daalde b12 procent.

Tussenstanden Wall Street

Wall Street stond woensdag op fors verlies na de tegenvallende cijfers van retailers. Ook Walmart verraste dinsdag al negatief. De S&P500-index daalde 3,2 procent naar 3.960 punten. De Dow Jones-index zakte 2,6 procent tot 31.806 punten en de Nasdaq leverde 3,76 procent in tot 11.533 punten. De herstelbeweging van de voorgaande dag wordt zo weer tenietgedaan.