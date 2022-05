Caterpillar koopt voor miljarden eigen aandelen in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Caterpillar gaat voor 15 miljard dollar eigen aandelen inkopen. Dit maakte de fabrikant van bulldozers en ander zwaar materieel dinsdag bekend tijdens een beleggersdag. Het inkoopprogramma start op 1 augustus. Uiteindelijk wil Caterpillar de volledige vrije kasstroom uitkeren aan de aandeelhouders. Het aandeel Caterpillar noteert dinsdagmiddag 1,7 procent hoger. Bron: ABM Financial News

