Deutsche Telekom optimistisch gestemd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Deutsche Telekom heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de winst zien aantrekken dankzij de verkoop van T-Mobile in Nederland en verhoogde de outlook voor heel het jaar. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Duitse telecombedrijf. In het afgelopen kwartaal steeg de nettowinst op jaarbasis van 936 miljoen tot net geen 4 miljard euro. De forse winststijging viel vooral toe te schrijven aan de verkoop van een belang van 50 procent in GlasfaserPlus en de desinvestering van T-Mobile in Nederland. De aangepaste EBITDA na leases steeg van 9,3 miljard naar 9,9 miljard euro, terwijl de omzet aantrok van 26,4 tot 28,0 miljard euro. Daarmee zat de omzet in lijn met de marktverwachtingen, maar was de EBITA beter dan voorzien. Deutsche Telekom verwacht nu een aangepaste EBITDA na leases dit jaar van meer dan 36,6 miljard euro en een vrije kasstroom na leases van meer dan 10 miljard euro. Eerder mikte het telecombedrijf nog op een EBITDA van 36,5 miljard en een vrije kasstroom van circa 10 miljard. Bron: ABM Financial News

