Gasunie huurt nog een drijvende LNG-installatie

(ABM FN) Gasunie heeft een contract getekend voor de huur van een drijvende LNG-installatie, een zogeheten FSRU, van het Amerikaanse New Fortress Energy. Dit maakt Gasunie dinsdag bekend zonder financieel in detail te treden. Deze FSRU zal in de Eemshaven de komende vijf jaar vloeibaar aardgas omzetten naar gas. De installatie is ook geschikt voor de opslag van gas. Naar verwachting komt het schip in augustus aan in de Eemshaven. Met deze tweede drijvende LNG-installatie breidt Gasunie-dochter EemsEnergy Terminal de nieuwe LNG-terminal in de Eemshaven uit, waardoor nu in totaal 8 miljard kubieke meter LNG kan worden omgezet in aardgas. Eind april heeft Gasunie de FSRU S188 gecontracteerd van de Belgische rederij Exmar. Ook deze installatie zal in augustus in de Eemshaven arriveren. Beide installaties zullen naar verwachting dit najaar operationeel zijn. Medio maart van dit jaar kondigde minister Jetten van Energie en Klimaat aan dat het kabinet samen met Gasunie onderzoekt hoe de importcapaciteit voor LNG in Nederland op korte termijn kan worden vergroot. Bron: ABM Financial News

