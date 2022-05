Bioscoopketen AMC presteert boven verwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMC Entertainment heeft in het eerste kwartaal van 2022 meer omzet behaald, terwijl het verlies slonk. Dit bleek maandag nabeurs cijfers van de Amerikaanse bioscoopketen. Het bedrijf sprak van het sterkste kwartaal in twee jaar. In de verslagperiode verbeterde de omzet van 148 miljoen naar bijna 786 miljard dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden vooraf op 743 miljoen dollar aan omzet. Het aangepaste resultaat kwam uit op bijna 62 miljoen dollar negatief, wat een forse verbetering was ten opzichte van het verlies van bijna 295 miljoen dollar in dezelfde periode in 2021. Onder de streep resteerde voor AMC een verlies van ruim 337 miljoen dollar, tegenover een verlies van ruim 567 miljoen dollar een jaar eerder. Per aandeel kwam het verlies uit op 0,65 dollar. De marktverwachting lag op 0,63 dollar verlies. In de nabeurshandel op Wall Street steeg het aandeel 4 procent, na een verlies van 9 procent in de reguliere handel. Bron: ABM Financial News

