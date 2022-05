Galapagos duikt in rode cijfers

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos handhaaft de eerder afgegeven cash burn-ramingen voor 2022, terwijl de kaspositie fractioneel daalde en het bedrijf opnieuw in de rode cijfers dook. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf.

CEO Paul Stoffels zei in een toelichting op de cijfers sinds zijn aantreden een paar weken geleden nauw samengewerkt te hebben met de raad van bestuur en de teams binnen de organisatie om de R&D-productportefeuille grondig te herzien, de bedrijfsstrategie vorm te geven en de basis te leggen voor versnelde groei.

"Het is onze missie om nieuwe geneesmiddelen naar patiënten over de hele wereld te brengen en om hen te helpen langer en beter te leven door levensjaren toe te voegen en levenskwaliteit te verbeteren", zei hij.

"In het eerste kwartaal van dit jaar bleef de lancering van onze Jyseleca-franchise aan kracht winnen met een robuuste omzetgroei", voegde COO en CFO Bart Filius toe.

Galapgos handhaafde de eerder afgegeven cash burn-ramingen voor 2022. "Voor 2022 verwachten wij een aanzienlijk lagere cash burn in vergelijking met 2021 van 450 tot 490 miljoen euro, inclusief de verwachte nettoverkoop van Jyseleca tussen 65 en 75 miljoen euro", zei het bedrijf.

De kaspositie van het concern daalde het afgelopen kwartaal fractioneel van 4,7 miljard euro eind 2021 naar 4,6 miljard euro eind maart 2022.

Galapagos boekte in het eerste kwartaal een operationeel verlies van 21,1 miljoen euro, in vergelijking met een verlies van 50,8 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettoverlies van 13,3 miljoen euro, tegen een winst van 9,4 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021.

De omzet steeg van 113,9 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021 naar 136,3 miljoen euro het afgelopen kwartaal.

Outlook

In 2022 verwacht Galapagos terugbetalingsbeslissingen in de meeste belangrijke Europese markten voor Jyseleca in CU. Daarnaast verwacht het concern dat Sobi verdere vooruitgang zal boeken met terugbetalingsbesprekingen in RA en CU in Oost- en Centraal-Europa, Griekenland en de Baltische landen. "Na de lopende artikel 20 geneesmiddelenbewakingsprocedure voor alle JAK-remmers, verwachten we dat het EMA zijn advies zal geven tegen eind september 2022", zei het concern.

Tot slot meldde het bedrijf uit te kijken naar externe opportuniteiten."We zijn ervan overtuigd dat we in 2022 aanzienlijke vooruitgang zullen boeken in het versnellen van onze innovatieve pijplijn. Tevens kijken we er naar uit om later dit jaar een grondige update te presenteren over onze toekomstige plannen", aldus Galapagos.