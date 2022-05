Veel meer winst voor Volkswagen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN) Volkswagen heeft in het eerste kwartaal de winst flink zien toenemen, terwijl de omzet min of meer stabiel bleef. Dit bleek woensdag uit de kwartaalupdate van de Duitse autobouwer. De omzet kwam op 62,7 miljard euro uit, tegenover 62,4 miljard een jaar eerder. De operationele winst voor bijzondere posten bedroeg afgelopen kwartaal circa 8,5 miljard euro. Dat is ruim meer dan de 4,8 miljard euro in de eerste drie maanden van 2021. De nettowinst verdubbelde bijna, van 3,4 miljard naar 6,7 miljard euro. Outlook Ondanks de onzekere omstandigheden herhaalde Volkswagen de outlook voor het hele boekjaar. De autobouwer rekent op een omzetstijging van 8 tot 13 procent in 2022. Wel waarschuwde Volkswagen dat de gevolgen van de de oorlog in Oekraïne en van de Chinese coronalockdowns moeilijk in te schatten zijn. Volkswagen verwacht dat het tekort aan halfgeleiders in de tweede jaarhelft zal afnemen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet.