Accell komt met verduidelijking overnamebod Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Accell Group

(ABM FN-Dow Jones) Accell heeft meer duidelijkheid verstrekt over het overnamebod van KKR van 58,00 euro per aandeel, voorafgaand aan de Buitengewone Aandeelhoudersvergadering op 20 mei. In een persbericht maandagavond ging de fietsenfabrikant in op feedback van stakeholders over de mogelijkheid voor Accell om het bod te accepteren als minder dan 80 procent van de aandelen in bezit van KKR is. Accell zegt maandag hiervan af te zien en bevestigt niet akkoord te gaan met een lager aanmeldpercentage. Daardoor kan de overname alleen doorgaan wanneer het percentage aandelen in bezit, aangeboden of toegezegd op enig moment ten minste 80 procent vertegenwoordigt, aldus Accell. Het gaat om een percentage op een volledig verwaterde basis. Vorige week meldde het Financieele Dagblad dat één van de grootste aandeelhouders van Accell, het Franse Moneta, zich verzet tegen de overname. Niet alleen het bod zou te laag zijn, Moneta en een aantal andere aandeelhouders zouden ook moeite hebben met de rol die Teslin speelt. De investeerder uit Maarsbergen, met een belang van 10,37 procent in Accell, is initiatiefnemer van de overname en trekt samen met KKR op. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.