Colgate-Palmolive boekt lagere winst

(ABM FN-Dow Jones) Colgate-Palmolive heeft het afgelopen kwartaal een licht hogere omzet geboekt, terwijl de winst daalde. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse fabrikant van persoonlijke verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen.

Colgate boekte een nettowinst van 559 miljoen dollar, ofwel 0,66 dollar per aandeel, in vergelijking met 681 miljoen dollar, ofwel 0,80 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder.

Op aangepaste basis bedroeg de winst 0,74 dollar per aandeel, wat in lijn was met de verwachting van analisten.

De omzet steeg fractioneel van 4,3 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2021 tot 4,4 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Ook dit was in lijn met de verwachtingen in de markt.

Outlook

Colgate verwacht dat de omzetgroei dit boekjaar aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte zal uitkomen van een groei van 1 tot 4 procent, inclusie een lage eencijferige negatieve impact van vreemde valuta.

De autonome groei van de omzet zal naar verwachting uitkomen op 4 tot 6 procent.

Tot slot voorziet het bedrijf een groei van de winst met dubbele cijfers.

Het aandeel Colgate-Palmolive noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 4,6 procent lager.