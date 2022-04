Visa verslaat verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Visa heeft in het afgelopen kwartaal de verwachtingen van Wall Street overtroffen, door groei in betaalvolumes en transacties naar het buitenland. Dat bleek dinsdag uit het kwartaalrapport van de betaalkaartenreus. De grootste aanbieder van credit- en debetbetaalkaarten in de VS boekte een nettowinst van 3,65 miljard dollar op 1,70 dollar per aandeel, tegen 3,03 miljard dollar een jaar eerder. De omzet steeg van 5,73 miljard naar 7,19 miljard dollar. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op 1,66 dollar per aandeel winst en een omzet van 6,83 miljard dollar. De omzet uit diensten, op basis van de betaalvolumes van het voorgaande kwartaal, steeg met 24 procent tot 3,5 miljard dollar. De omzet uit internationale transacties steeg met 48 procent tot 2,2 miljard dollar. Visa nam een last van 60 miljoen dollar in verband met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waarvan 35 miljoen dollar voor het afvoeren van de balans van het Russische dochterbedrijf. Het aandeel steeg nabeurs 4,4 procent dinsdag. Bron: ABM Financial News

