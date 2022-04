Philips onderuit op scherp lager Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 2,2 procent lager naar 701,73 punten, terwijl de Midkap 1,5 procent prijsgaf.

Onder de volledig roodgekleurde hoofdfondsen moest Philips maar liefst 9 procent procent prijsgeven na vrijgave van cijfers. Zakenbank Jefferies sprak van “tegenwind” bij Philips, hoewel de omzet iets hoger uitviel dan verwacht. Het was vooral de aankondiging van een extra terugroepactie van beademingsapparaten in met name de VS die volgens de zakenbank pijn deed.

ArcelorMittal verloor daarnaast 4 procent. Just Eat Takeaway hield de schade beperkt tot 0,4 procent. Cat Rock Capital heeft een open brief aan Just Eat Takeaway geschreven en gaf aan tegen een aantal agendapunten te stemmen op de jaarvergadering van de maaltijdbezorger, die op 4 mei zal plaatsvinden.

In de AMX won flitshandelaar Flow Traders, gebaat bij volatiliteit op de beurzen, krap 1 procent. AMG en Aperam verloren meer dan 3 procent.

In de AScX verloor Kendrion meer dan 3 procent, net als Wereldhave dat vorige week met cijfers door kwam. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.