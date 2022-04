Pharming verkleint belang in BioConnection Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het belang van Pharming in BioConnection daalt van 43,85 naar 22,98 procent, als gevolg van een investering door Gimv in BioConnection. Dit maakte Pharming vrijdagochtend bekend. Als resultaat van de transactie ontvangt Pharming 6,9 miljoen euro. BioConnection is een contractuele ontwikkelings- en productieorganisatie, kortweg een CDMO, en sinds jaren de zogeheten fill & finish-partner voor de steriele afvulling van de ampullen met Pharmings Ruconest. In april 2019 investeerde Pharming 4,1 euro miljoen in een belang van 43,85 procent in BioConnection via dochteronderneming Pharming Technologies B.V. Bron: ABM Financial News

