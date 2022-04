Lege schappen drukken Bed Bath & Beyond in het rood

(ABM FN-Dow Jones) Bed Bath & Beyond heeft in het afgelopen kwartaal onverwacht verlies geleden, terwijl de omzet tegenviel door verstoringen in de aanvoerketen en beperkte voorraden.

"We schatten dat onze omzet in het vierde kwartaal [eindigend op 26 februari] circa 175 miljoen dollar lager uitviel omdat we te weinig producten in voorraad hadden in onze Bed Bath winkels", zei CEO Mark Tritton in een toelichting.

De omzet daalde van 2,62 miljard naar 2,05 miljard dollar. Analisten rekenden op een iets kleinere terugval tot 2,07 miljard dollar, volgens FactSet.

De vergelijkbare omzet daalde 12 procent, waar FactSet een daling van 8,5 procent had voorzien.

De verkoper van huisraad boekte een nettoverlies van 159 miljoen dollar, of 1,79 dollar per aandeel. Een jaar eerder was er nog een winst van 9 miljoen dollar.

Het aangepaste verlies per aandeel was 0,92 dollar, waar analisten gemiddeld hadden gerekend op 3 dollarcent winst per aandeel.

Het aandeel daalde in de handel voorbeurs ruim 12 procent.